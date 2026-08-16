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Жилье в Шлезвиг-Гольштейне, Германия

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Schlei Ostsee
5
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Damp, Германия
Квартира 2 комнаты
Damp, Германия
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
📈 Инвестиционная квартира на побережье Балтийского моря в рассрочку! Круглогодичный аренд…
$325,996
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Квартира 2 комнаты в Damp, Германия
Квартира 2 комнаты
Damp, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 5
Прямое расположение на побережье Балтийского моря с пляжем, яхтенной гаванью и водными видам…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Damp, Германия
Студия 1 спальня
Damp, Германия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 5
$177,882
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Студия 1 комната в Damp, Германия
Студия 1 комната
Damp, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/5
Жизнь и инвестиции в курортном городе Дамп на Балтийском море Современный жилой комплекс …
$218,087
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Квартира 1 комната в Damp, Германия
Квартира 1 комната
Damp, Германия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 5
Дамп — живописный курорт на Балтийском море, сочетающий природную красоту с современной инфр…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Escheburg, Германия
Квартира 3 спальни
Escheburg, Германия
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный к…
$598,384
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LDV InvestLDV Invest

Типы недвижимости в Шлезвиг-Гольштейне

квартиры

Параметры недвижимости в Шлезвиг-Гольштейне, Германия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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