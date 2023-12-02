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Жильё в Ганновер, Германия

1 объект найдено
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Ганновер, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Ганновер, Германия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
1-комнатная квартира с террасой в центральном районе Ганновера - Нордштадте. Классические в…
€305,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Ганновер, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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