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Жильё в Мербуш, Германия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/4
Новостройка, в Düsseldorf/Meerbusch Квартиры премиум класса в престижном районе, на грани…
$578,768
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Квартира 2 комнаты в Мербуш, Германия
Квартира 2 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/4
Предлагаются квартиры в новом доме в Дюссельдорфе дата постройки: 2025 год площадь ква…
$530,849
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Рейтинг 4.9 / 5:
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