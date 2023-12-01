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Жильё в Эркрат, Германия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Эркрат, Германия
Квартира 2 комнаты
Эркрат, Германия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 3
рядом 2 больших и прекрасных озера! площадь квартиры 64 м2 год постройки 1975 / 2023 с…
€220,000
в месяц
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Квартира 1 комната в Эркрат, Германия
Квартира 1 комната
Эркрат, Германия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Полное описание: квартира санирована в 2023 году площадь квартры 26 м2 этаж высокий…
€130,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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