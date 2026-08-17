Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Саксония
  4. Жилая

Жилье в Саксонии, Германия

;
2 объекта найдено
Вилла 16 комнат в Oberbarenburg, Германия
UP UP
Вилла 16 комнат
Oberbarenburg, Германия
Число комнат 16
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в стильную семью или дом отдыха в самом сердце пасхальных гор. Эта просторн…
$486,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Deutsch
Пентхаус 1 комната в Цвиккау, Германия
Пентхаус 1 комната
Цвиккау, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/4
Квартира мансардная (пентхаус). Дом архитектурный, невероятно красивый и охраняется государс…
$44,524
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Саксонии, Германия

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти