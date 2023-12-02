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Жильё в Мёнхенгладбах, Германия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Мёнхенгладбах, Германия
Квартира 3 комнаты
Мёнхенгладбах, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Дом построен в 1986 году / санирован 2019 году 3 комнатная квартира с балконом на 2 OG …
€150,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Мёнхенгладбах, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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