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Долгосрочная аренда квартир с видом на море на Кипре

муниципалитет Пафос
4
Никосия
32
муниципалитет Ларнака
14
муниципалитет Лимасол
66
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
New Modern 2 bedrooms’ apartment near Finikoudes area in Larnaca! Walking distance to the be…
$2,289
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
A perfectly located Building on the coast road in the Germasogeia Area of Limassol – Cyprus,…
$5,994
в месяц
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Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This beautiful  140 square meter apartment is situated towards the end of the Limassol Touri…
$3,651
в месяц
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Квартира 4 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 4 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
This elegantly designed building promises luxury living, privacy, and tranquility for its re…
$13,078
в месяц
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Квартира 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Inspired by the waves of the sea and the curves of the windblown sails. The elegantly shaped…
$13,078
в месяц
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
In the vibrant heart of Larnaca, a striking project stands tall, offering modern living and …
$1,635
в месяц
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