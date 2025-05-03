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Долгосрочная аренда квартир с садом на Кипре

муниципалитет Пафос
4
Никосия
32
муниципалитет Ларнака
14
муниципалитет Лимасол
66
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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
The building offers an elegant and distinctive architectural presence, while also blending w…
$2,994
в месяц
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Exuding opulence and elegance, this superb ground-floor residence nestled in the esteemed Li…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Astonishing three bedroom flat situated in a quiet residential area of Acropolis, literally …
$2,180
в месяц
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Квартира 4 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Smart technology 4 bedroom penthouse For rent. The apartment is located in a quiet residenti…
$2,107
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
в месяц
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Квартира 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Ground Floor Apartment/House in the center of Larnaca for rent! The property has a big veran…
$2,180
в месяц
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