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Долгосрочная аренда квартир в Limassol Municipality, Кипр

пентхаусы
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Квартира Удалить
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82 объекта найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатный первый этаж с частным садом в Sunset Gardens 3100e включает коммунальные платежи…
$3,403
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Sunset Gardens - это первое в своем роде закрытое сообщество в Лимассоле, наполненное жизнью…
$3,403
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
* Верхний этаж просторной квартиры в небольшом частном строительном комплексе. * Дуплексный …
$2,525
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Испытайте роскошную жизнь в этом потрясающем пентхаусе с 3 спальнями, а также дополнительную…
$5,492
в месяц
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Студия 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Студия 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Роскошная квартира в аренду в Лимассоле, Неаполисский район - центр туристической зоны. Этот…
$3,842
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
📍Эта квартира расположена в районе Неаполис, в окружении магазинов, кафетериев и ресторанов,…
$1,592
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Этот проект расположен на престижных холмах Пантеи, откуда открывается панорамный вид на вес…
$2,746
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Роскошная 2-комнатная квартира в Лимассоле в аренду Год строительства: 2008 Год завершения…
$2,580
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
- Полностью отремонтирована очень просторная 3-спальная квартира на 1-м этаже в частном небо…
$2,195
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная квартира расположена в самом сердце Неаполиса, одного из самых яр…
$2,634
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Добро пожаловать в эту очаровательную 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Зак…
$1,976
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Для долгосрочной аренды 2-комнатной квартиры: отдельная кухня со всей техникой, балкон, прос…
$2,195
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
PETROU & PAVLOU - Капсалос, Лимассол 150 кв.м - внутри -90 кв.м - снаружи - Новая квартира …
$3,293
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Квартира для аренды в Центральном Лимассоле Красивая 2-комнатная квартира, расположенная в …
$2,195
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 32/35
Роскошная квартира в аренду в элитном комплексе на берегу моря, в районе Неаполиса, Лимассол…
$14,280
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
2-спальная квартира Рядом со всеми удобствами и морем, открыты частные парковочные места. В …
$2,031
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Эта новая 2-комнатная квартира в Закаки, недалеко от My Mall, Лимассол, предлагает стильную …
$2,854
в месяц
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 12/32
Роскошные апартаменты на продажу в Лимассоле, Неаполисский район - центр туристической зоны.…
$10,977
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная 2-комнатная квартира в аренду, расположенная в желательном районе Агиос Спир…
$1,866
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в аренду Это большая 3-спальная квартира, расположенная в районе Неаполиса, в 100 м…
$3,074
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Исключительно большая и светлая 2-комнатная квартира в престижном комплексе в центре Лимассо…
$2,634
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Прекрасная двухкомнатная комната в Неаполисе. одна ванная комната и гостевой туалет, удобное…
$2,031
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Агиос Спиридон, …
$1,873
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Роскошная двухкомнатная квартира доступна для аренды, с изысканным дизайном, изготовленным и…
$2,689
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 8
Высокоэтажная 3-комнатная квартира в новом видном приморском жилом проекте (Трилогия - Восто…
$10,757
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
3-комнатная квартира, 160 кв.м, Никогда ранее не снимался в новом здании с 3 этажами и на ка…
$1,866
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Потрясающая современная квартира в аренду в Линопетра / Меса Гейтония Исключительный совреме…
$1,976
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
2 спальни и 2 ванные комнаты в Неаполисе Новая мебель Полностью отремонтированный 2 минуты х…
$2,036
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Новая полностью меблированная и оборудованная квартира с 1 спальней и 1 ванной комнатой дост…
$1,976
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Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 2
Новые 3 bdr квартиры в самом центре Лимассола на длительное время сдаются в аренду. Покрытая…
$3,952
в месяц
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