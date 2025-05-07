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Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Parekklesias, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This beautiful  140 square meter apartment is situated towards the end of the Limassol Touri…
$3,651
в месяц
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Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступно с 15 мая – новая 1-комнатная, 1-комнатная квартира в тихом районе Пареклиссии. Полн…
$1,359
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 2
A stunning representation of contemporary Mediterranean architecture – a sanctuary for all w…
$10,197
в месяц
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Квартира 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная, недавно отремонтированная 110 кв.м квартира на первом этаже в 2-этажном здании. …
$1,693
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с видом на море
с бассейном