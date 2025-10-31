Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира
  5. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы на Кипре

муниципалитет Пафос
39
Никосия
32
муниципалитет Ларнака
25
Пейя
7
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
в месяц
Квартира 5 спален в Тремитуса, Кипр
Квартира 5 спален
Тремитуса, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Fully furnished 5 bedroom villa in Tremithousa Brand new furniture Private swimming po…
$3,484
в месяц
Квартира 5 спален в Lasa, Кипр
Квартира 5 спален
Lasa, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 321 м²
Three -IN - One We are thrilled to introduce three enchanting properties for rent in the …
$3,484
в месяц
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
в месяц
