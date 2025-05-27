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Долгосрочная аренда квартир в Никосии, Кипр

Строволос
6
муниципалитет Никосия
42
Квартира Удалить
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83 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
First Class Hidden Jewel whole floor  apartment is now available for rent located in one of …
$2,289
в месяц
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Квартира 4 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Introducing an opulent 4-bedroom apartment, perfectly positioned in the highly sought-after …
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This Property Located in Agioi Omologites area, very close to the city center. This beautif…
$1,308
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная квартира для аренды в Агланции, Никосия Квартира имеет одну спальню, одну ван…
$872
в месяц
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Квартира 1 спальня в район Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
район Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Located near the center of Aglantzia, just 2 km from the University of Cyprus, this new apar…
$763
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
For rent excellent  2 bedroom apartment located in Agios Dometios between the 2 universities…
$1,526
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Welcome to an exceptional brand-new whole-floor apartment boasting an extraordinary panorami…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
в месяц
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Luxurious 2 bedroom apartment partly furnsihed in an exclusive, quiet neighborhood in Old St…
$1,199
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Excellent Whole floor Penthouse of 3 bedroom in Dasoupolis area close to Frensh school and c…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Luxury 2 Bedroom Floor Apartment for Rent plus maids room. Very quiet residential area ar Ar…
$1,744
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Located in an exclusive area of Engomi, Nicosia, this luxury residential development compris…
$3,052
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Самое знаковое новое здание Никосии предлагает полностью меблированные и обслуживаемые апарт…
$2,772
в месяц
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Nestled within the prestigious locale of Strovolos, this exquisite, newly constructed apartm…
$1,689
в месяц
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Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Immerse yourself in unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$7,629
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
в месяц
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
For rent a Contemporary Chic apartment with 3 bedrooms in the heart of Engomi. The asset co…
$1,526
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Furnished two-bedroom apartment on the 2nd floor for rent in Pallouriotissa, near the market…
$872
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Modern Apartment for rent in Acropolis very close to the central Nicosia, 2 bedroom and huge…
$1,090
в месяц
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Квартира в Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
Площадь 456 м²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
в месяц
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Квартира 4 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Smart technology 4 bedroom penthouse For rent. The apartment is located in a quiet residenti…
$2,107
в месяц
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Квартира 2 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Brand New Ultra Modern Apartment is now available for rent in the Center of Nicosia. The pr…
$1,199
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Step into contemporary opulence with this newly unveiled 3-bedroom apartment, gracefully nes…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Contemporary Living & Urban Style New 3-Bedroom Flat in Platy Aglanztias - Fully Furnished p…
$2,180
в месяц
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Brand new three-bedroom apartment for rent in a prime location of Egkomi, near the US Embass…
$2,725
в месяц
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Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с садом
с бассейном