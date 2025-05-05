Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивая и спокойная квартира в туристической зоне Агиос Тихонас / Парекклисия в Лимассоле. …
$2,831
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная 3-комнатная квартира в аренду в недавно построенном комплексе, с потрясающим видом…
$3,397
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 4
Offering an exceptional living experience in one of the most prestigious areas of Limassol, …
$3,006
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположен в очень востребованном месте туристической зоны, в нескольких минутах ходьбы от п…
$2,264
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 2
Это кондоминиум с двумя башнями в Лимассоле, состоящий из изысканных квартир, дуплексных ква…
$10,190
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти