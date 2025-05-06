Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ypsonas Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Ypsonas Municipality, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Совершенно новая 2-спальная квартира на полу для аренды в Ипсонасе ✅ Фотоэлектрическая систе…
$1,245
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти