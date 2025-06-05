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Долгосрочная аренда квартир в муниципалитете Пафос, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошная 2-комнатная квартира в Пафосе, Universal Добро пожаловать в ваш новый дом в очаро…
$1,707
в месяц
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Для аренды 2-комнатной квартиры с двумя ванными комнатами (одна в номере) в центре Пафоса (з…
$1,366
в месяц
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Для аренды 1-комнатной квартиры, 2024 год, подпольное отопление, VRV, интернет еженедельная …
$1,707
в месяц
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Квартира 3 спальни в Анаваргос, Кипр
Квартира 3 спальни
Анаваргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Для аренды: Просторная 3-комнатная квартира в Анаваргосе, Пафос. Общая площадь 160 м2, с 4 в…
$1,821
в месяц
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