Долгосрочная аренда квартир в муниципалитете Никосия, Кипр

Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Побалуйте себя изысканной городской жизнью с этой изысканной 2-комнатной квартирой, идеально…
$1,459
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
For rent an Architecturally Designed apartment of 3 bedroom  with roof garden in the central…
$1,635
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Introducing a Luxurious and Spacious 3-Bedroom Ground-Floor Residence with Separate Maid's r…
$2,125
в месяц
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Design apartment located in the City Center of Nicosia. The asset offer one bedroom, a livin…
$1,774
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Immerse yourself in unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of…
$3,269
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxurious living in one of the best building in city center of Nicosia. The tenant can use …
$2,495
в месяц
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
A modern one bedroom apartment in the City Centre close to all amenities offering amazing views
$1,996
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Dive into unparalleled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, …
$2,779
в месяц
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 304 м²
Step into a realm of luxury and elegance with this remarkable entire-floor penthouse, situat…
$6,866
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Modern Apartment is now available for rent in Strovolos area very close to the central Nicos…
$1,962
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,814
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Nicosia’s most iconic new building offers fully furnished and serviced apartments. All with…
$6,098
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$5,013
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
This elegant apartment, conveniently situated within walking distance to Nicosia's city cent…
$1,635
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Excellent apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  two  spacious be…
$2,218
в месяц
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This beautiful building is Situated in the heart of the city and offers a resort-style facil…
$1,635
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
For Rent Super Luxurious 3 bed Penthouse in Nicosia, Ayioi Omologites , duplex penthouse loc…
$1,996
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
An impressive two bed apartments in the City Centre offering amazing views.
$2,772
в месяц
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Самое знаковое новое здание Никосии предлагает полностью меблированные и обслуживаемые апарт…
$2,772
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Quiet Gem In A Bustling Inner City Hub located in  Agioi Omologites, to the most fantastic a…
$2,616
в месяц
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Four bedroom apartment 206sqm set on the first floor of a three storey building located in a…
$4,435
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
This beautiful property is Situated in the heart of the city, standing at an impressive buil…
$4,904
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Exquisite Whole Floor Apartment in Exclusive Agioi Omologites area walking distance to the c…
$2,670
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This apartment provides a fantastic opportunity to enjoy the city center while living in per…
$3,596
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Experience unmatched luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Nicosia, pr…
$4,359
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Modern apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious bedr…
$2,439
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
An impressive Three bedroom apartment located in Nicosia  City Centre. The property benefit…
$5,544
в месяц
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Beautiful apartment located in the City Center of Nicosia. The flat offers  three spacious b…
$3,326
в месяц
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Immerse yourself in unrivaled luxury with this upscale apartment for rent in the heart of Ni…
$3,705
в месяц
Параметры недвижимости в муниципалитете Никосия, Кипр

