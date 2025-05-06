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Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 8
Мы рады предложить вам нашу эксклюзивную недвижимость - трехкомнатную квартиру, которая дост…
$5,095
в месяц
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Квартира 5 спален в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 5 спален
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 10/13
Это потрясающая современная высотка, которая преобразит городской пейзаж Лимассола с ультрас…
$13,587
в месяц
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Откройте для себя идеальный отдых в самом центре города, всего в нескольких минутах от прест…
$1,698
в месяц
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English, Русский
Квартира 4 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 4 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
This elegantly designed building promises luxury living, privacy, and tranquility for its re…
$13,078
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с видом на море
с бассейном