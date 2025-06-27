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Долгосрочная аренда квартир в Гермасойе, Кипр

пентхаусы
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49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Аренда - Квартира Sea View в Гермасогее, Лимассол 🏢 Тип: Квартира. 🌊 Вид на море 🛏 1 Спальн…
$1,744
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Этаж 3
Для аренды - 2-комнатный пентхаус в Гермасогее, Лимассол 🏢 Верхний этаж (3-й) Пентхаус в не…
$1,569
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
90 м. Внутренняя жилая зона + 25 м Крытая Веранда - предназначена для легкой жизни в помещен…
$5,813
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Услуги, такие как вода, электричество, ежегодный сбор мусора и Интернет, оплачиваются Аренда…
$2,558
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем эту стильную 3-комнатную квартиру прямо на море, предлагающую просторные 110 кв…
$5,231
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 132 м²
Этаж 7
Роскошный верхний этаж, частичная квартира с видом на море, 30 метров пешком до песчаного пл…
$5,348
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9
Все апартаменты расположены в уникальном комплексе, расположенном в самом сердце туристическ…
$5,696
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/8
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$4,650
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная 3-комнатная квартира с премиум-классом Расположенная на 2-м этаже, эта красиво оф…
$3,720
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Красивая и уникальная 4-спальная квартира с частным садом на крыше в Гермасогее на втором эт…
$4,418
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Квартира в Potamos Germasogia - это роскошная резиденция с 3 спальнями, откуда открывается п…
$8,719
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 3
2 bedroom apartment located in quiet residential area in Papas. Situated just 150 meters fro…
$3,381
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
современный 2-комнатная квартира в Germasogeia, Лимассол Эта фляга расположена в стильном ж…
$2,674
в месяц
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Квартира 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Этаж 2
Просторная 4-спальная квартира Beachfront для аренды - 310 кв.м. Наслаждайтесь роскошной пр…
$11,625
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Этаж 4
Услуги, такие как вода, электричество, ежегодный сбор мусора и Интернет, оплачиваются Аренда…
$6,394
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 4
Modern 3bedroom Fully Furnished Deluxe Apartment in Complex Location: In the heart of the To…
$2,791
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$7,556
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
New modern 2 bedroom apartment in Potamos Germasogeia, near Papas supermarket, just 700 mete…
$3,220
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2
3 спальни полностью меблированные роскошные апартаменты в престижном комплексе. Расположен в…
$2,616
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира в Potamos Germasogia - это роскошная резиденция с 1 спальней. Расположенная в компл…
$2,325
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Гостиная хорошо оборудована большим уютным секционным диваном, кофейным столиком и телевизио…
$2,558
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Пентхаус 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Современный двухуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, частным бассейном и полностью мебли…
$6,975
в месяц
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Квартира 1 спальня в Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Цена аренды, включая общие расходы + 2 обеспечительных депозита от убытков. Услуги, такие к…
$2,441
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уютная 2-комнатная квартира на продажу в Potamos Germasoya, с 1 WC и крытой парковкой. Идеал…
$1,511
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современная 2-комнатная, 2-комнатная квартира в защищенном закрытом комплексе, предлагающая …
$3,604
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
2-комнатная квартира для аренды - Колумбия, Гермасогея Просторная 2-комнатная квартира (95м…
$1,802
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с великолепным видом на море, город и горы! От владельца. Лимассол. Гермасогея. 2-к…
$2,906
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
бренд Новая очень красивая 2-спальная роскошная квартира в Potamos Germasogeias Туристическа…
$1,860
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Цена аренды + общие расходы + 2 залоговых депозита от убытков. Услуги, такие как вода, элек…
$4,069
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/8
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$5,231
в месяц
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