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Долгосрочная аренда квартир в Agios Ioannis, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Просторная 3-комнатная квартира на улице Макариу - новая мебель, кондиционер, новые матрасы …
$1,698
в месяц
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Квартира 3 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Прекрасная просторная квартира в аренду с видом на город, удобное расположение, Рядом со шко…
$1,698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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