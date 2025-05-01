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Долгосрочная аренда квартир в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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15 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый 1 б/д подходит для аренды. 50 м2 покрыты внутренней площадью и 17 м2 покрыты верандами…
$1,976
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 4
Идеально расположенный в районе Агиос Атанасиос в Лимассоле, легкий доступ к шоссе, но далек…
$2,634
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2
Эта хорошо расположенная 2-комнатная квартира в самом сердце Агиос Атанасиос предлагает идеа…
$2,634
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Квартира совершенно новая и полностью меблирована всеми электрическими приборами. - Красивы…
$2,305
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Тихий жилой район с панорамным видом. Электроприборы, системы кондиционирования воздуха, про…
$2,141
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
2-комнатная квартира для аренды в Агиос Атанасиос, Лимассол! ✨Ищете место, чтобы позвонить д…
$1,976
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые апартаменты расположены на возвышенности в районе Агиос Афанасиос Лимассола, предлагая…
$2,744
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Аренда: 2 спальные апартаменты АГИОС АТАНАСИОС 2 кровать + 2 ванна 90 кв.м внутренняя + 35 к…
$2,086
в месяц
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Новая квартира в аренду Расположенная в элегантном районе Агиос Атанасиос, недалеко от магаз…
$1,866
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Новая стильная двухкомнатная квартира в Agios Athanasios Совершенно новая красивая двухкомн…
$1,976
в месяц
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Пентхаус 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями в престижном районе Колумбия, Лимассол. Эта потрясающая рез…
$7,135
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус Sea View в Агиос Атанасиос, Лимассол Этот потрясающий двухк…
$2,195
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Двухкомнатная квартира в Агиос Атанасиос / Лимассол, 83 м2, веранда 14 м2, хранилище, крытый…
$2,086
в месяц
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Для аренды: современная 3-комнатная квартира в Линопетре, Лимассол Просторная и стильная кв…
$3,184
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