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Квартиры в районе Никосия, Кипр

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Никосия
1138
Строволос
356
муниципалитет Никосия
295
Лакатамия
228
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1 338 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Побалуйте себя современным комфортом в этой 2-комнатной квартире с душем, расположенной в не…
$204,443
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Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
Предлагая щедрые жилые помещения и исключительный комфорт, трехкомнатные апартаменты идеальн…
$533,529
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов в районе Строволос,…
$332,771
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$271,507
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Современный проект, расположенный в Лакатамии, Никосия. Проект состоит из 12 квартир. Ключев…
$244,996
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Проект состоит из 2 блоков студии, 1-комнатных и 2-комнатных квартир и множества объектов на…
$431,340
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный в тихом мешке в востребованном районе Строволос, этот стильный пентхаус с спал…
$384,070
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Стильный проект, расположенный в Энгоми, Никосия. В 3 км от американского и российского посо…
$588,462
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Двухкомнатная квартира – идеал для современной семейной жизни Эта двухкомнатная квартира пре…
$460,770
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Современный проект, расположенный в центральном месте в Агланции, Никосия. Проект включает 1…
$357,619
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Современные 2-комнатные апартаменты в Закаки, Лимассол, недалеко от курорта MyMall и City of…
$378,161
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Уникальное место, которое действительно отличает эту квартиру, предлагая эксклюзивность и оч…
$283,621
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Представляем потрясающий новый жилой комплекс, расположенный в одном из самых востребованных…
$348,617
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современный проект в Энгоми, Никосия. Он расположен в тихом, жилом районе, недалеко от служб…
$312,823
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенная на первом этаже небольшого эксклюзивного здания с восемью двухкомнатными кварт…
$333,255
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Квартира 3 спальни в Дали, Кипр
Квартира 3 спальни
Дали, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Эта недавно строящаяся роскошная резиденция с 3 спальнями олицетворяет современный дизайн и …
$366,344
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современный проект в районе Строволоса. Прекрасный жилой район Никосии с легким доступом к ц…
$291,726
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Современное роскошное здание, предлагающее современные апартаменты с 2 и 3 спальнями. Эти ро…
$1,18 млн
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новый современный проект, расположенный в Энгоми, Никосия. Проект состоит из 3 этажей и 18 к…
$299,429
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Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Эта красивая 3-спальная квартира находится в тихом жилом районе в самом сердце Никосии, в не…
$483,991
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Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
В настоящее время строятся два исключительных жилых комплекса по 21 квартире, предлагающих щ…
$257,622
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Современный проект расположен в тихом районе в Агланции. Здание состоит из 5 квартир. Ключев…
$412,178
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Современный проект расположен в привилегированном месте Никосии в Акрополе, в тихом районе с…
$458,621
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Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
В такой непосредственной близости от всех удобств этот потрясающий новый полуотдельный дом п…
$404,409
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Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Поставки запланированы на июнь 2027 года, этот энергетический класс Жилой проект предлагает …
$398,190
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошный проект в отличном месте в районе Никосии Ликавитос недалеко от улицы Калиполеос. П…
$290,394
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Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Этот солидный 3-спальный отдельно стоящий дом расположен в нескольких минутах от зеленого На…
$413,614
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 4
Эта современная 2-комнатная квартира расположена в современном жилом доме в желательном райо…
$393,738
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Красивый пентхаус с 3 спальнями и 3 спальнями с частным садом на крыше расположен в самом се…
$684,670
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивый 3+1 спальный дом, расположенный в Стельмеке, состоящий из 170 квадратных метров. Эт…
$431,340
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Типы недвижимости в районе Никосия

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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