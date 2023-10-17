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Квартиры в Никосия, Кипр

Никосия
266
Строволос
80
Никосия
44
Dali
17
Лакатамия
7
Квартира В архив
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291 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Строволос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Строволос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 373 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с террасами и садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
€900,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Лакатамия, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Лакатамия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
€656,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Geri, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Geri, Кипр
Комнаты 5
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
€739,000
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Agios Sozomenos, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Agios Sozomenos, Кипр
Комнаты 6
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла с садом и гаражом, Дали, Кипр Предлагается элитная вилла с крытой террасо…
€387,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с садами рядом с рекой и центром Никосии, Кипр Предлагаются виллы…
€443,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с садом, Никосия, Кипр Предлагается элитная вилла с большими террасами, д…
€539,000
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с теплыми полами в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с теплыми полами
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция рядом с автомагистралью и центром Никосии, Кипр Предлагаются простор…
€378,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с парковкой и красивом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные …
€404,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются комфортабельные функциональные ква…
€433,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются комфортабельные фун…
€328,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Geri, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные ква…
€254,000
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с тренажерным залом в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с видом на город, с тренажерным залом
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 26
Высотная резиденция с подземной парковкой в самом центре Никосии, Кипр Предлагаются красивы…
€536,000
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 27
Высотная резиденция с зоной отдыха и тренажерным залом в центре Никосии, Кипр Предлагаются …
€235,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются современные функциональные апар…
€323,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с парковкой рядом с центром Никосии, Кипр Предлагаются совреме…
€245,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 116 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с парковкой, Никосия, Кипр Предлагаются современные просторные апартаменты…
€434,000
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с бытовой техникой, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Количество этажей 34
Высотная резиденция с бассейном и спа в центре Никосии, Кипр Предлагаются квартиры с панора…
€900,000
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Лефкара, Кипр
Квартира 9 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Лефкара, Кипр
Комнаты 13
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
€2,85 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing в Лефкара, Кипр
Квартира 2 спальни с террасой, с panoramic windows, с plumbing
Лефкара, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы в тра…
€320,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с просторными балконами и террасами, рядом с университетом, Никосия, Кипр Малоэ…
€195,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Красивая малоэтажная резиденция в престижном районе Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты …
€335,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 1 комната в Строволос, Кипр
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Из эксклюзивного района Кипра Кейптаун Лофтс предлагает красиво оформленный комплекс, распол…
€155,950
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 98 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€495,000
Квартира 2 спальни с парковкой в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€328,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 57 м²
Жилой комплекс находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как де…
€147,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Palaiometocho, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Palaiometocho, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Отличный выбор, покупая апартаменты в новом комплексе Caesar Resort & SPA!!! Идеально рас…
€80,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€312,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в оживленном районе Ликабитто в очаровательной Н…
€236,000

Типы недвижимости в Никосия

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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