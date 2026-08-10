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Квартиры-студии в районе Никосия, Кипр

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5 объектов найдено
Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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Студия в Лакатамия, Кипр
Студия
Лакатамия, Кипр
Площадь 43 м²
Новый проект роскошного направления Пафоса, где элегантность и спокойствие встречает комфорт…
$211,534
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$154,080
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TekceTekce
Студия в Строволос, Кипр
Студия
Строволос, Кипр
Площадь 57 м²
Этаж 57
Cape Town Lofts находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как д…
$192,959
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Студия в Лакатамия, Кипр
Студия
Лакатамия, Кипр
Площадь 44 м²
Проект состоит из 2 блоков студии, 1-комнатных и 2-комнатных квартир и множества объектов на…
$218,624
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

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