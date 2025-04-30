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Квартиры с бассейном в районе Никосия, Кипр

Никосия
76
Строволос
305
муниципалитет Никосия
241
Лакатамия
206
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67 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - Провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
$504,762
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Explore the epitome of city living in this chic and spacious two-bedroom apartment located i…
$675,690
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$220,217
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Квартира 1 комната в Като Дефтера, Кипр
Квартира 1 комната
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 1
Площадь 72 м²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
$615,117
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
$164,973
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$390,385
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Квартира 1 комната в Лакатамия, Кипр
Квартира 1 комната
Лакатамия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Это имеет 51 т.м. крытые ин…
$108,870
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 114 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
$393,288
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв. кр…
$841,944
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Nestled within Engomi, this extraordinary endeavor resides in an area rich with history, onc…
$451,731
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$262,259
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Комната 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
$791,784
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$219,963
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
$199,019
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$227,962
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Nestled in the Engomi area, this remarkable project is set amidst a location steeped in hist…
$907,822
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Квартира в Никосия, Кипр
Квартира
Никосия, Кипр
Площадь 1 624 м²
The beachfront complex is an eye-catching landmark in the heart of the Paphos Harbour area. …
$15,78 млн
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Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 262 м²
For sale an amazing flat in one of the most iconic projects in Nicosia, with a magnificent v…
$3,86 млн
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 79 м²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3. Этаж…
$216,751
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Nestled in the vibrant Engomi district, this outstanding project is situated in an area stee…
$398,493
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Комната 3 комнаты в Акаки, Кипр
Комната 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 137 кв.м.…
$218,616
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Квартира 3 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 3 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$253,749
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Three bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in City Cente…
$790,781
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 125 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 97 sq.m. covered in…
$467,695
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 2 этаже жи…
$188,186
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
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Типы недвижимости в районе Никосия

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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