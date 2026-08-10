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Пентхаусы в районе Никосия, Кипр

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Никосия
12
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6
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13 объектов найдено
Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 4
Эта современная 2-комнатная квартира расположена в современном жилом доме в желательном райо…
$393,738
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 3/3
2 спальни апартаменты - Просторный современный комфорт в просторном месте Квартира с 2 спаль…
$396,965
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 4
Эта современная 2-комнатная квартира расположена в современном жилом доме в желательном райо…
$400,707
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TekceTekce
Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/4
Этот современный 2-комнатный пентхаус расположен в новом жилом комплексе низкой плотности в …
$365,863
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Этот современный 2-комнатный пентхаус предлагает качественную городскую жизнь в желательном …
$377,477
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 4/4
Этот просторный 3-комнатный пентхаус предлагает изысканную современную жизнь в недавно разра…
$458,780
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Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Пентхаус с двумя спальнями предлагает идеальное сочетание современной роскоши, конфиденциаль…
$219,806
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Пентхаус в Agios Ioannis, Кипр
Пентхаус
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
3-комнатный пентхаус Пентхаус с тремя спальнями предлагает просторный и повышенный жизненный…
$383,285
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Пентхаус в Никосия, Кипр
Пентхаус
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира – идеал для современной семейной жизни Эта двухкомнатная квартира пре…
$449,680
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Пентхаус в Лакатамия, Кипр
Пентхаус
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Пентхаус с тремя спальнями воплощает изысканную роскошь, современный дизайн и непревзойденны…
$269,440
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж 4/4
Этот просторный пентхаус с 3 спальнями предлагает изысканную современную жизнь в желательном…
$456,457
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 4/4
Этот современный 3-комнатный пентхаус предлагает качественную городскую жизнь в желательном …
$476,202
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Пентхаус в Строволос, Кипр
Пентхаус
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 2/3
Этот просторный пентхаус с 3 спальнями предлагает щедрое жилое пространство и современный ко…
$423,936
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

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