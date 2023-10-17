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Пентхаусы в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни с Pool, с terrassa, с trenajer
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошный жилой комплекс предлагает готовые роскошные резиденции из 11 квартир с двумя и тре…
€451,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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