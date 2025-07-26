Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Spilia
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Spilia, Кипр

трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Spilia, Кипр
Квартира 3 спальни
Spilia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Неполная трехкомнатная квартира на втором этаже девятиэтажного здания в Агиос-Антониос, Нико…
$485,653
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Spilia, Кипр
Квартира 3 спальни
Spilia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Продается красивый пентхаус с 3 спальнями в Айос Антониос. Актив был построен в 2012 году и …
$485,397
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Spilia, Кипр
Квартира 2 спальни
Spilia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Современные двухкомнатные апартаменты в районе Агиос Антониос. Недвижимость имеет внутреннюю…
$251,264
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Spilia, Кипр
Квартира 3 спальни
Spilia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот актив представляет собой неполную трехкомнатную квартиру на пятом этаже девятиэтажного …
$439,713
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Spilia, Кипр
Квартира 2 спальни
Spilia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Новый проект расположен в Агиос Антониос, Никосия. Современное строительство состоит из 11 к…
$302,659
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Spilia, Кипр
Квартира 4 спальни
Spilia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Четырехкомнатная квартира на первом этаже жилого дома в Агиос Антониос, Никосия. Квартира им…
$605,319
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Spilia, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти