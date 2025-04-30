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Квартиры с видом на море в районе Никосия, Кипр

Никосия
76
Строволос
305
муниципалитет Никосия
241
Лакатамия
206
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1 объект найдено
Квартира в Никосия, Кипр
Квартира
Никосия, Кипр
Площадь 1 624 м²
The beachfront complex is an eye-catching landmark in the heart of the Paphos Harbour area. …
$15,78 млн
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Типы недвижимости в районе Никосия

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
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