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Квартиры с садом в районе Никосия, Кипр

Никосия
76
Строволос
305
муниципалитет Никосия
241
Лакатамия
206
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145 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$259,957
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 1…
$490,975
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 167 м²
Two-bedroom apartment for sale in Strovolos - Nicosia province, on the 3rd floor of a three-…
$219,963
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Комната 4 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный современный дом с четырьмя спальнями в Каллитее - провинция Никосия, в с…
$264,956
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Комната 4 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Антуполи - Никосия, площадью…
$227,883
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 78 кв.м.м. крытый интер…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$220,217
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Роскошная двухкомнатная квартира в пентхаусе на продажу в стадии строительства в провинции А…
$232,586
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Квартира 6 комнат в Никосия, Кипр
Квартира 6 комнат
Никосия, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 820 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в центре Никосии, Кипр Предлагаются апартаменты и виллы с террасами. Н…
$3,43 млн
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 135 м²
Luxury two bedroom penthouse apartment for sale in Latsia area - Nicosia province, with 79 s…
$188,186
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с парковкой в зеленом районе, Никосия, Кипр Предлагаются апартаменты…
$337,142
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Ground floor luxury two bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$175,173
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
$679,887
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Квартира 4 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
These homes offer privacy and serenity in a quiet neighborhood adjacent to a public green sp…
$468,623
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 152 м²
Two-bedroom penthouse for sale in Platy Aglantzias - Nicosia province, on the second floor o…
$265,262
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Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$235,232
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провин…
$284,953
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Комната 3 комнаты в Yeri, Кипр
Комната 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
$325,946
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
For sale under construction three bedroom penthouse apartment with roof garden in kapsalos -…
$395,390
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Закаки - провинция Лимассол,…
$322,009
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 113 м²
Nestled within Engomi, this extraordinary endeavor resides in an area rich with history, onc…
$451,731
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллифея - провинция Никосия…
$272,955
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
$779,871
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Комната 4 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 4 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 4
Площадь 256 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
$791,784
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 179 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$311,110
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$219,963
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Типы недвижимости в районе Никосия

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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