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Долгосрочная аренда квартир с бассейном в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
66
Гермасойя
54
Demos Agiou Athanasiou
15
Koinoteta Agiou Tychona
5
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
A perfectly located Building on the coast road in the Germasogeia Area of Limassol – Cyprus,…
$5,994
в месяц
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Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This beautiful  140 square meter apartment is situated towards the end of the Limassol Touri…
$3,651
в месяц
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Квартира 4 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 4 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
This elegantly designed building promises luxury living, privacy, and tranquility for its re…
$13,078
в месяц
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Квартира 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
We're excited to introduce an outstanding opportunity in the lively Germasogeia neighborhood…
$3,269
в месяц
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Квартира 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Inspired by the waves of the sea and the curves of the windblown sails. The elegantly shaped…
$13,078
в месяц
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