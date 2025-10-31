Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
172
Гермасойя
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
в месяц
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
в месяц
