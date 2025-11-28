Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trachoni Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Trachoni Municipality, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 5 спален в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира 5 спален
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Это 5-спальный отдельно стоящий дом с внутренней крытой площадью 360 м2, расположенный на уч…
$2,881
в месяц
Квартира в Trachoni Municipality, Кипр
Квартира
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 1 000 м²
Склад, расположенный в Трахони в Лимассоле, теперь доступен. Он занимает площадь 1000 квадра…
$1,037
в месяц
