Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в районе Лимасол, Кипр

Гермасойя
88
муниципалитет Лимасол
146
Demos Agiou Athanasiou
33
Koinoteta Parekklesias
11
Показать больше
384 объекта найдено
Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 5-комнатный дом в Potamos Germasogeia Идеально подходит для жизни или офисного ис…
$3,963
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Мони, Кипр
Квартира 1 спальня
Мони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Очаровательная 1-комнатная квартира в Мони, Лимассол Расположенная на первом этаже в тихом р…
$1,698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторная 3-комнатная квартира с премиум-классом Расположенная на 2-м этаже, эта красиво оф…
$3,623
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Офисы или магазины расположены в одном из самых известных бизнес-центров Лимассола. Офисы по…
$11,322
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Современная 1-комнатная квартира – 2-й этаж Расположенный в новом здании, этот светлый блок …
$1,472
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Эта просторная трехкомнатная квартира расположена в оживленном районе супермаркета Papas в Л…
$2,831
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Цена аренды + общие расходы + 2 залоговых депозита от убытков. Услуги, такие как вода, элек…
$3,963
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Отремонтированный 3-комнатный дом для долгосрочной аренды в Гермасогее Доступный для долгоср…
$2,491
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Просторная 3-комнатная квартира для аренды в Лимассоле - 154 м2 Эта потрясающая, полностью …
$2,604
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/4
Эта резиденция находится в самом центре Неаполиса, всего в 500 метрах от пляжа. Это современ…
$1,925
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в Гермасойя, Кипр
Офис
Гермасойя, Кипр
Этаж 1
Проект находится в самом сердце оживленного делового района, на улице Колонакиу (*Spyros Kyp…
$28,533
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Гостиная хорошо оборудована большим уютным секционным диваном, кофейным столиком и телевизио…
$2,491
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис 150 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 150 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 150 м²
Этот хорошо оборудованный офис расположен в одном из самых востребованных деловых районов Ли…
$5,435
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантный трехэтажный таунхаус в главном районе Мы рады представить потрясающий трехэтажный…
$3,510
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 594 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 594 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 594 м²
Этаж 3
Новое жилое здание в Prime Mesa Geitonia - доступно Исключительная возможность арендовать с…
$16,984
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$1,698
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Office spaces available for rent, located at Thekla Lisioti in Agia Zoni. Offices are in exc…
$2,491
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в аренду 2 ванные комнаты 3-й этаж 80 кв.м внутренняя крытой пло…
$2,491
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 2
A stunning representation of contemporary Mediterranean architecture – a sanctuary for all w…
$10,197
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Обновленный Spacious 3 Спальня на весь этаж расположена на 3-х этажном здании в Центральной …
$2,831
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом на продажу в Агиос Атанасиос, Лимассол Откройте для себя этот потрясающий 4…
$4,416
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 7 спален в Колосси, Кипр
Дом 7 спален
Колосси, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Эта просторная недвижимость в Колосси, вдоль дороги Акротири недалеко от Лимассола, имеет ще…
$5,661
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
PETROU & PAVLOU - Капсалос, Лимассол 150 кв.м - внутри -90 кв.м - снаружи - Новая квартира …
$3,397
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Квартира в Potamos Germasogia - это роскошная резиденция с 3 спальнями, откуда открывается п…
$7,360
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 4 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 4 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Испытайте роскошную жизнь в этом потрясающем пентхаусе с 3 спальнями, а также дополнительную…
$5,661
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 2
Новые 3 bdr квартиры в самом центре Лимассола на длительное время сдаются в аренду. Покрытая…
$3,963
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этот красивый дом расположен в районе Мутагиака, в 3 минутах езды от шоссе, недалеко от всех…
$4,755
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This beautiful  140 square meter apartment is situated towards the end of the Limassol Touri…
$3,651
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Уютная 2-комнатная квартира на 2-м этаже, расположенная в районе Potamos Germasoyia, Лимассо…
$3,057
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Добро пожаловать в эту очаровательную 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Зак…
$2,038
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в районе Лимасол

квартиры
дома
коммерческая недвижимость

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном