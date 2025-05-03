Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
66
Гермасойя
54
Demos Agiou Athanasiou
15
Koinoteta Agiou Tychona
5
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
189 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/8
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$4,394
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в район Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
район Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
65 кв.м., просторная однокомнатная квартира в самом центре города Лимассол. Апартаменты рас…
$1,756
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Очень центральная 3-комнатная квартира в Лимассоле недалеко от проспекта Макариоса 167sq м 2…
$2,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Аренда: 2 спальные апартаменты АГИОС АТАНАСИОС 2 кровать + 2 ванна 90 кв.м внутренняя + 35 к…
$2,086
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивая и спокойная квартира в туристической зоне Агиос Тихонас / Парекклисия в Лимассоле. …
$2,744
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Пентхаус 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3/3
Добро пожаловать в эту очаровательную 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Зак…
$2,415
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в аренду 2 ванные комнаты 3-й этаж 80 кв.м внутренняя крытой пло…
$2,415
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Двухкомнатная квартира в Агиос Атанасиос / Лимассол, 83 м2, веранда 14 м2, хранилище, крытый…
$2,086
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная квартира расположена в самом сердце Неаполиса, одного из самых яр…
$2,634
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Совершенно новые 2-х и 2-х ванные апартаменты - 3-й этаж - Kato Polemidia - полностью меблир…
$1,756
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Трехкомнатная квартира расположена в самом сердце Лимассола. Квартира полностью меблирована…
$1,647
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Трехкомнатный пентхаус с частной крышей предлагает захватывающий панорамный вид. Расположенн…
$2,525
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эти двухкомнатные апартаменты в Лимассоле предлагают удобное и практичное жилое пространство…
$2,195
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная 2-комнатная квартира, расположенная в востребованном районе Агиос Спиридон, …
$1,873
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современные 3-спальные апартаменты в прайм-локации Просторная и стильная 3-комнатная квартир…
$1,976
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная 2-комнатная квартира в аренду, расположенная в желательном районе Агиос Спир…
$1,866
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 4/4
Этот проект расположен на престижных холмах Пантеи, откуда открывается панорамный вид на вес…
$6,041
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями в престижном районе Колумбия, Лимассол. Эта потрясающая рез…
$7,135
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Современная 1-комнатная квартира для аренды - Католики, Лимассол Всего в 5 минутах ходьбы от…
$1,867
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Квартира в аренду Это большая 3-спальная квартира, расположенная в районе Неаполиса, в 100 м…
$3,074
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Роскошный жилой комплекс в центре Лимассола, в привилегированном и довольно близком районе т…
$7,140
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
2 спальни и 2 ванные комнаты в Неаполисе Новая мебель Полностью отремонтированный 2 минуты х…
$2,036
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная 2-комнатная квартира Рядом с рынком аптечный скул, Super Home Center, кофейни, суп…
$1,976
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
2 спальни 2 ванные комнаты Сад с крышей Внутренняя площадь 120 м2 с 60 м2 веранды 3-й этаж З…
$1,976
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
A perfectly located Building on the coast road in the Germasogeia Area of Limassol – Cyprus,…
$5,994
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Квартира в Potamos Germasogia - это роскошная резиденция с 2 спальнями, откуда открывается п…
$3,293
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Роскошная квартира в аренду в элитном комплексе на берегу моря, в районе Неаполиса, Лимассол…
$9,330
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This beautiful  140 square meter apartment is situated towards the end of the Limassol Touri…
$3,651
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 1 спальня
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Совершенно новая 2-спальная квартира на полу для аренды в Ипсонасе ✅ Фотоэлектрическая систе…
$1,207
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в районе Лимасол

пентхаусы

Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном