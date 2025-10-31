Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
172
Гермасойя
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Квартира в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 571 м²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
в месяц
Квартира 5 спален в район Лимасол, Кипр
Квартира 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
в месяц
Квартира 4 спальни в Мони, Кипр
Квартира 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$6,735
в месяц
Квартира 7 спален в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 7 спален
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
в месяц
Квартира 1 спальня в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
в месяц
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
в месяц
Квартира 4 спальни в Палодея, Кипр
Квартира 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Charming four bedroom residence available in the Palodia Hills of Limassol.  Just under five…
$5,806
в месяц
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
в месяц
Квартира 5 спален в Пиргос, Кипр
Квартира 5 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
в месяц
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
в месяц
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
в месяц
Квартира 2 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
в месяц
Квартира 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
в месяц
Квартира 7 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 7 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
в месяц
Квартира 5 спален в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 5 спален
Суни-Занакия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
The property is located on a very quiet road and is ideal for a family who want to be outsid…
$2,903
в месяц
Квартира 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
в месяц
Квартира 7 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 7 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 530 м²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
в месяц
Квартира 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
в месяц
Квартира 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Квартира 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
в месяц
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
в месяц
Квартира 3 спальни в Парамита, Кипр
Квартира 3 спальни
Парамита, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
An exceptional three bedroom detached house with swimming pool located in Paramytha village…
$2,903
в месяц
Квартира 4 спальни в Ypsonas Municipality, Кипр
Квартира 4 спальни
Ypsonas Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
в месяц
Квартира 2 спальни в район Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
в месяц
Квартира 6 спален в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Квартира 6 спален
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
в месяц
Квартира 8 спален в Колосси, Кипр
Квартира 8 спален
Колосси, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 940 м²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
в месяц
Квартира 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
в месяц
Квартира 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
в месяц
Квартира 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
в месяц
Квартира 4 спальни в Пиргос, Кипр
Квартира 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
в месяц
