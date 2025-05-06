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Долгосрочная аренда квартир в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Мони, Кипр
Квартира 1 спальня
Мони, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Очаровательная 1-комнатная квартира в Мони, Лимассол Расположенная на первом этаже в тихом р…
$1,698
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Мони, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Откройте для себя комфорт и удобство в этой стильной 3-комнатной квартире, полностью меблиро…
$3,963
в месяц
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Совершенно новый пентхаус расположен в тихом районе центра в небольшом 8-квартирном здании. …
$2,944
в месяц
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Эта современная 2-комнатная квартира в самом сердце Петру Кай Павлу предлагает комфортное и …
$1,529
в месяц
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Квартира 3 спальни в Мони, Кипр
Квартира 3 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Уютная и современная 3-спальная квартира для аренды в тихом и красивом месте в районе Наафи.…
$2,831
в месяц
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Квартира 2 спальни в Мони, Кипр
Квартира 2 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
2 спальни 2 ванные комнаты Сад с крышей Внутренняя площадь 120 м2 с 60 м2 веранды 3-й этаж З…
$2,038
в месяц
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