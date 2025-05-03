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Коммерческая недвижимость в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
58
муниципалитет Лимасол
262
Demos Agiou Athanasiou
55
Гермасойя
19
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586 объектов найдено
Коммерческое помещение 192 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Коммерческое помещение 192 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Коммерческое здание на продажу в районе Агиос Николаос Первый этаж: 1 магазин Верхний этаж:…
$331,539
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Инвестиционная 225 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 225 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
This is an investment, mixed use building. There are 2 connected shops total covered areas o…
$542,875
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Коммерческое помещение 139 м² в Trachoni Municipality, Кипр
Коммерческое помещение 139 м²
Trachoni Municipality, Кипр
Площадь 139 м²
Этаж 4/4
Он окружен акрами зеленых полей, предлагая жителям лучшее из обоих миров - сельскую местност…
$7,57 млн
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Коммерческое помещение в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
* НДС не применяется к вышеуказанным единицам, поскольку они классифицируются как перепродаж…
$2,27 млн
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Офис 1 500 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 1 500 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 5
Это коммерческое здание находится в своем классе благодаря удивительному современному стилю,…
$15,78 млн
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Офис 153 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 153 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 153 м²
Этаж 2
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис, …
$1,21 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 300 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 300 м²
Прекрасное офисное здание в престижном месте, на одном из самых коммерческих проспектов Лима…
$2,46 млн
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Офис 287 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 287 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 287 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,60 млн
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Офис 171 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 171 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 171 м²
Этаж 4/7
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
$2,99 млн
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Офис 160 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 160 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 160 м²
Этаж 7
Коммерческое здание класса A расположено в самом сердце Лимассола, недалеко от шумного комме…
$1,35 млн
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Офис 630 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 630 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 630 м²
Непревзойденное расположение нашего нового бизнес-центра на улице Гладстонос в Лимассоле обе…
$4,17 млн
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Инвестиционная 700 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 700 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Commercial building for sale in main road in the center of Limassol with Luxury fittings and…
$2,39 млн
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Коммерческое помещение 50 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 50 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 120
Площадь 50 м²
Коммерческое здание на продажу в Апостолос Андреас. В настоящее время сдается в аренду на 6 …
$1,07 млн
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Инвестиционная 232 м² в Парамали, Кипр
Инвестиционная 232 м²
Парамали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 232 м²
Продавать 2 единицы вместе 2 спальни квартиры в комплексе на пляже.Обе квартиры, расположенн…
$2,63 млн
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Коммерческое помещение в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Готовый инвестиционный проект или дом вашей мечты в сердце Лимассола - Старый город! Идеальн…
$2,80 млн
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Коммерческое помещение в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Расположенная на щедром участке площадью 518 квадратных метров, эта недвижимость может похва…
$2,20 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Этот красиво оформленный коммерческий проект является просто шедевром современной архитектур…
$2,70 млн
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Коммерческое помещение 4 300 м² в район Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение 4 300 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 4 300 м²
Luxurious Modern Commercial Office building in Germasogeia, Limassol. It is a modern busines…
$244,387
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Инвестиционная 386 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 386 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
New Modern, top quality offices on the first floor of one of the most iconic business buildi…
$1,63 млн
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Офис 145 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 145 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Роскошный современный бутик офисного здания, по хорошей цене, расположен в центре города! Им…
$1,12 млн
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Коммерческое помещение в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Здание для продажи в центре Лимассола для коммерческого и жилого использования. Он расположе…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение в муниципалитет Лимасол, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Это совершенно новое, архитектурно спроектированное здание бутика предлагает исключительную …
$1,87 млн
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Коммерческое помещение в Гермасойя, Кипр
Коммерческое помещение
Гермасойя, Кипр
Этаж 3
Жилой дом в Potamos Germasogeias, Лимассол, с 22 студиями (плюс 3 дополнительных номера), ка…
$4,28 млн
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Офис 367 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 367 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 367 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,45 млн
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Офис 179 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 179 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 179 м²
Потрясающий и мгновенно узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поисти…
$1,56 млн
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Коммерческое помещение 627 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Коммерческое помещение 627 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 627 м²
This commercial building occupies a prominent and attractive position and benefits from high…
$2,71 млн
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Коммерческое помещение 1 800 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 1 800 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 1 800 м²
Совершенно новый современный Hi-Tech. Офисное здание с панорамным видом! Расположено на глав…
$11,51 млн
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Инвестиционная 430 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 430 м²
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Два соседних дома в одном из самых востребованных районов Лимассола, в районе Пантея. Это от…
$1,13 млн
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Ресторан, кафе 155 м² в район Лимасол, Кипр
Ресторан, кафе 155 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Большое пространство в красивом месте в Лимассоле! Идеальное месторасположение: Расположен …
$658,617
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Офис в Ayios Ioannis, Кипр
Офис
Ayios Ioannis, Кипр
Современное и элегантное здание с эргономичными офисами. Горячая точка для медицинских кабин…
$1,65 млн
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Типы недвижимости в районе Лимасол

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