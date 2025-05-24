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Склады в районе Лимасол, Кипр

Demos Agiou Athanasiou
3
Ypsonas Municipality
3
Ypsonas
3
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8 объектов найдено
Склад 2 200 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 2 200 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 200 м²
A prefabricated concrete products industrial unit, erected within a leasehold government lan…
$1,52 млн
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Склад 984 м² в Писсури, Кипр
Склад 984 м²
Писсури, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 984 м²
Гараж хорошо расположен в самом сердце промышленной зоны Омонойас в Лимассоле. Расположенный…
$761,931
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Склад 1 220 м² в район Лимасол, Кипр
Склад 1 220 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 220 м²
Two industrial plots with buildings located in the area of Panthea parish of Mesa Geitonia M…
$2,06 млн
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Склад 6 520 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 6 520 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 6 520 м²
Industrial warehouse within the industrial area of Agios Silas in Ipsonas. The property is l…
$3,80 млн
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Склад 7 500 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 7 500 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 7 500 м²
7.500m2 covered area of an industrial warehouse / Factory use, in Agios Athanasios industria…
$10,86 млн
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Склад 4 300 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 4 300 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 4 300 м²
A warehouse in Agios Athanasios, Limassol. In the price the warehouse is offered completed. …
$14,11 млн
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Склад 3 410 м² в Ypsonas Municipality, Кипр
Склад 3 410 м²
Ypsonas Municipality, Кипр
Площадь 3 410 м²
A leasehold industrial unit located at the Government Industrial Zone. The industrial unit c…
$966,318
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Склад 600 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Склад 600 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 600 м²
A spacious warehouse located in the industrial area of Agios Athanasios, Limassol. This prop…
$1,96 млн
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