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Инвестиционная недвижимость в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
20
муниципалитет Лимасол
46
Demos Agiou Athanasiou
12
Koinoteta Agiou Tychona
11
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124 объекта найдено
Инвестиционная 225 м² в Ayios Ioannis, Кипр
Инвестиционная 225 м²
Ayios Ioannis, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
This is an investment, mixed use building. There are 2 connected shops total covered areas o…
$542,875
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Инвестиционная 700 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 700 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Commercial building for sale in main road in the center of Limassol with Luxury fittings and…
$2,39 млн
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Инвестиционная 232 м² в Парамали, Кипр
Инвестиционная 232 м²
Парамали, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 232 м²
Продавать 2 единицы вместе 2 спальни квартиры в комплексе на пляже.Обе квартиры, расположенн…
$2,63 млн
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Инвестиционная 386 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 386 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
New Modern, top quality offices on the first floor of one of the most iconic business buildi…
$1,63 млн
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Инвестиционная 430 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 430 м²
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Два соседних дома в одном из самых востребованных районов Лимассола, в районе Пантея. Это от…
$1,13 млн
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Инвестиционная 817 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 817 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 817 м²
Красивый большой офис с отличным расположением рядом со всеми удобствами (еда, кафе, банки, …
$3,63 млн
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Инвестиционная 508 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 508 м²
район Лимасол, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 508 м²
This stylish new Apartment Building which is nestled in Agia Fylaxi; a desirably tranquil cu…
$2,17 млн
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Инвестиционная 320 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Инвестиционная 320 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 320 м²
Recently renovated office located in the heart of Limassol and very close the Seafront. The …
$1,63 млн
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Инвестиционная 307 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 307 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 307 м²
Здание расположено на одной из самых популярных и престижных улиц для офисов и розничной тор…
$2,08 млн
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Инвестиционная 924 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 924 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 924 м²
Commercial office floor 924m2  The offices are located on one of the most popular commercial…
$5,43 млн
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Инвестиционная 847 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 847 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 847 м²
One of the largest office spaces in the city, the property is located on the entire first fl…
$4,89 млн
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Инвестиционная 582 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 582 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 582 м²
Exclusivity residential Project for sale at Zakaki area. The plot is located just behind the…
$2,33 млн
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Инвестиционная 1 127 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 127 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 127 м²
Удивительная инвестиционная возможность в Лимассоле - Петру и Павлу Представляя редкий шанс …
$1,79 млн
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Инвестиционная 1 525 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 525 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 525 м²
Beautiful building that was completely renovated in July 2020, in a modern style! - Prime Lo…
$8,70 млн
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Инвестиционная 708 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 708 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 708 м²
This beautiful building it ticks a lot of boxes both in terms of it being highly lucrative b…
$4,14 млн
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Инвестиционная в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Инвестиционная
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Gives to the investor an excellent opportunity for implementation of the project: "An apartm…
$6,51 млн
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Инвестиционная 815 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 815 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 815 м²
The building consists of ground floor plus two floors and basement. There is a possibility t…
$2,71 млн
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Инвестиционная 584 м² в Колосси, Кипр
Инвестиционная 584 м²
Колосси, Кипр
Площадь 584 м²
Building with  2 & 3 bedrooms apartments are situated close in Kolossi area!!A large two sto…
$1,57 млн
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Инвестиционная в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Лимасол, Кипр
Traditional Residential Building - 12 Apartments Located : Cyprus – Limassol Old Center (dow…
$2,71 млн
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Инвестиционная 403 м² в Като Платрес, Кипр
Инвестиционная 403 м²
Като Платрес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
Проект расположен в сообществе Като Платрес, в Лимассоле. Проект состоит из виллы и трех ком…
$709,970
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Инвестиционная 927 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 927 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 927 м²
This Boutique Hotel has been created and designed meticulously combining the elegance of the…
$6,54 млн
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Инвестиционная 496 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 496 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 496 м²
Renovated building for sale in the city center, on the most commercial street of Limassol. T…
$2,50 млн
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Инвестиционная в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Недалеко от центра Лимассола жилой пригород на склоне холма Айос Атанасиос считается предпоч…
$2,69 млн
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Инвестиционная 793 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 793 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 793 м²
New project in the city center of Limassol. Located on well known commercial road, literally…
$705,738
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Инвестиционная 513 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Инвестиционная 513 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 513 м²
Добро пожаловать в эксклюзивный жилой проект, расположенный в прекрасном возвышенном районе …
$288,140
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Инвестиционная 413 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 413 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 413 м²
Entire building available for sale, consisting of three apartments and three spacious shops …
$2,82 млн
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Инвестиционная 150 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 150 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 150 м²
A luxury, brand new, beauty salon is available for Sale. The 150 sqm space consists of two f…
$1,85 млн
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Инвестиционная в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная
район Лимасол, Кипр
This Mixed Use Investment Plot of 20199 sq.m. is located in the area of Apostolos Andreas an…
$18,46 млн
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Инвестиционная 799 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 799 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 799 м²
Τhe properties are continuous and have all the necessary services such as water supply, elec…
$2,71 млн
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Инвестиционная 1 068 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 068 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 068 м²
The project is located in one of the central Boulevards and the main business hub of Limasso…
$3,58 млн
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