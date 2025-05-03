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Магазины в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
4
муниципалитет Лимасол
21
Demos Agiou Athanasiou
4
Koinoteta Agiou Tychona
4
Магазин Удалить
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54 объекта найдено
Магазин 109 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 109 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 109 м²
Эксклюзивное коммерческое пространство Seafront в самом сердце Лимассола Тип: Бизнес-центр …
$2,04 млн
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Магазин 197 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 197 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 197 м²
Это потрясающий коммерческий проект в Закаки, ​​западной части Лимассола и его новом оживлен…
$3,03 млн
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Магазин в Като Полемидия, Кипр
Магазин
Като Полемидия, Кипр
Новый проект в Лимассоле, который находится в стадии строительства. Доставка в течение 18 ме…
$713,502
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Магазин 450 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 450 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 450 м²
Ground floor shop 208m2 in total, 9.5 meters street frontage Please note that the property w…
$1,30 млн
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Магазин 100 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 100 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 100 м²
Two Shops connected into a large one On the main avenue Two Parking spaces in the Basement G…
$822,999
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Магазин 399 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 399 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 399 м²
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный подъезд и близость к основным маг…
$3,49 млн
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Магазин 500 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 500 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 500 м²
A shop/office for sale in an exellent location within walking distance to the beach and the …
$1,15 млн
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Магазин 43 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 43 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Это коммерческий блок с 3 зданиями, в общей сложности 25 квартир и 5 магазинов. Комфорт, пр…
$307,563
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Магазин 246 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 246 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 246 м²
Современный бизнес-центр класса А в Лимассоле Тип: Бизнес-центр Город: Лимассол Район: City…
$2,72 млн
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Магазин 485 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 485 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 485 м²
Located in heart of Limassol's city center, this commercial building in now available for sa…
$1,90 млн
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Магазин 225 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 225 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 7
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
$3,04 млн
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Магазин 240 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 240 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 240 м²
Потрясающий и мгновенно узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поисти…
$1,44 млн
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Магазин 154 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 154 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 154 м²
Магазин на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современно…
$1,26 млн
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Магазин 517 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 517 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 517 м²
Новый проект в известном деловом районе Лимассола. Удобный подъезд и близость к основным маг…
$4,53 млн
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Магазин 60 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 60 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Гарантированный доход от аренды. - С крытой парковкой. - Рядом с центром города и выходом на…
$340,285
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Магазин в Ayios Ioannis, Кипр
Магазин
Ayios Ioannis, Кипр
Розничный угловой магазин на продажу на одной из самых коммерческих улиц Лимассола. Розничн…
$307,355
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Магазин 39 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 39 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 39 м²
Новый проект расположен в районе Агиос Афанасиос, Лимассол. Проект состоит из 4 квартир и ма…
$276,788
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Магазин в район Лимасол, Кипр
Магазин
район Лимасол, Кипр
Проект представляет собой проект по разработке красивого современного коммерческого здания, …
$1,15 млн
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Магазин 47 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 47 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Это коммерческий блок с 3 зданиями, в общей сложности 25 квартир и 5 магазинов. Комфорт, пр…
$324,039
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Магазин 428 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 428 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 428 м²
The asset consists of two unified shops which form part of a mixed-use complex in Potamos Ge…
$2,00 млн
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Магазин 273 м² в Като Полемидия, Кипр
Магазин 273 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 273 м²
New project in Limassol.  The project is located in Kato Polemidia close to a wide range of …
$705,738
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Магазин 320 м² в район Лимасол, Кипр
Магазин 320 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 320 м²
Этаж 2
📍 Место проведения: Исторический центр Лимассола 📅 Доступно: Февраль 2025 ✨ Детали космоса:…
$3,29 млн
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Магазин 173 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 173 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 173 м²
Магазин на продажу в самом центре города Лимассол. Расположенное прямо напротив известного р…
$773,017
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Магазин 228 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 228 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 228 м²
Количество этажей 3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$1,33 млн
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Магазин 174 м² в Гермасойя, Кипр
Магазин 174 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 174 м²
Этаж 2
Исследуйте эту исключительную розничную возможность с просторной площадью 174 м2, дополненно…
$1,10 млн
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Магазин 50 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 50 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 50 м²
Этаж 1
Проект расположен на улице Серифос в Закаки - С крытой парковкой. Доступные цены и приемлемы…
$257,958
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Магазин 115 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Магазин 115 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Проект, тщательно разработанный для профессиональной среды с выдающейся современной архитект…
$670,692
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Магазин 293 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 293 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 10
Офисное здание представляет собой уникальное сочетание работы и жизни в центре города. Распо…
$3,22 млн
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Магазин 400 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 400 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 400 м²
An excellent opportunity for having a ground floor office/shop to start your own business or…
$868,600
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Магазин 44 м² в Агиос Тихонас, Кипр
Магазин 44 м²
Агиос Тихонас, Кипр
Площадь 44 м²
Exclusive shop faced on the main road  in city center ,  a modern commercial building comple…
$423,443
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Типы недвижимости в районе Лимасол

коммерческая недвижимость
отели
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инвестиционная недвижимость
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