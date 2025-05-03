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Офисы в районе Лимасол, Кипр

Лимасол
12
муниципалитет Лимасол
115
Demos Agiou Athanasiou
25
Гермасойя
7
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246 объектов найдено
Офис 1 500 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 1 500 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 5
Это коммерческое здание находится в своем классе благодаря удивительному современному стилю,…
$15,78 млн
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Офис 153 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 153 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 153 м²
Этаж 2
Красивый современный офис в центре города с видом на море. Уникальное местоположение. Офис, …
$1,21 млн
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Офис 287 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 287 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 287 м²
Офис на продажу в коммерческом проекте для профессиональной среды с выдающейся современной а…
$1,60 млн
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Офис 171 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 171 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 171 м²
Этаж 4/7
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
$2,99 млн
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Офис 160 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 160 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 160 м²
Этаж 7
Коммерческое здание класса A расположено в самом сердце Лимассола, недалеко от шумного комме…
$1,35 млн
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Офис 630 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 630 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 630 м²
Непревзойденное расположение нашего нового бизнес-центра на улице Гладстонос в Лимассоле обе…
$4,17 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 2
Этот красиво оформленный коммерческий проект является просто шедевром современной архитектур…
$2,70 млн
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Офис 145 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 145 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 145 м²
Этаж 3/3
Роскошный современный бутик офисного здания, по хорошей цене, расположен в центре города! Им…
$1,12 млн
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Офис 367 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 367 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 367 м²
An Office Tower centrally located, with quick access to the highway and a 1-minute drive fro…
$2,45 млн
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Офис 179 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 179 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 179 м²
Потрясающий и мгновенно узнаваемый фасад делает семиэтажное офисное здание Tech Tower поисти…
$1,56 млн
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Офис в Ayios Ioannis, Кипр
Офис
Ayios Ioannis, Кипр
Современное и элегантное здание с эргономичными офисами. Горячая точка для медицинских кабин…
$1,65 млн
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Офис 85 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 85 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Это коммерческое здание находится в своем классе благодаря удивительному современному стилю,…
$630,077
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Офис 495 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 495 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 495 м²
The building is situated in Linopetra with easy access to the motorway and in the same time …
$2,22 млн
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Офис 100 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 100 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 100 м²
Very nice renovated office on very good condition building in the heart of town in City Cent…
$271,438
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Офис 170 м² в Гермасойя, Кипр
Офис 170 м²
Гермасойя, Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 2
Бизнес-центр — здание, спроектированное по концепции смеси офисов. Конференц-зоны, неформаль…
$1,87 млн
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Офис 420 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 420 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 420 м²
Роскошный готовый офис в престижном районе Линопетра, Лимассол с легким доступом к шоссе! В…
$2,07 млн
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Офис 175 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 175 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Этаж 3
Состояние новое этаж 3 Спецификация Состояние воздуха VRVV Расстояние до моря 0,10 км Систем…
$826,487
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект является просто шедевром современной архитектур…
$1,73 млн
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Офис 266 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 266 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 266 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом престижном коммерческом районе Лимассола с легким…
$2,65 млн
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Офис в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект является просто шедевром современной архитектур…
$1,66 млн
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Офис 133 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 133 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 133 м²
Этаж 3/5
Новый проект, состоящий из магазинов и офисов, расположен на улице Гривы Дигени в Лимассоле.…
$1,26 млн
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Офис 149 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 149 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 149 м²
Этаж 2/7
Это потрясающее коммерческое развитие в Закаки, западной части Лимассола и его новом оживлен…
$2,26 млн
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Офис 644 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 644 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 644 м²
Непревзойденное расположение нашего нового бизнес-центра на улице Гладстонос в Лимассоле обе…
$3,82 млн
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Офис 727 м² в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Офис 727 м²
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Площадь 727 м²
Количество этажей 6
Новое, сданное в эксплуатацию современное офисное помещение, расположенное на проспекте, сое…
$7,14 млн
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Офис 280 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 280 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 280 м²
Роскошный офис в тихом районе центра города Агиос Николаос — рядом со всеми удобствами. Опис…
$931,761
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Офис 344 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 344 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 344 м²
Этаж 2/4
Мастерский дизайн и современное строительство характеризуют этот современный бизнес-центр. З…
$3,28 млн
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Офис 235 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 235 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 235 м²
Этаж 1/4
Мастерский дизайн и современное строительство характеризуют этот современный бизнес-центр. З…
$2,21 млн
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Офис 233 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 233 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 233 м²
Количество этажей 5
Современные коммерческие разработки Spyrou Kyprianou проспект Тип: Офисное здание Расположе…
$2,43 млн
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Офис 94 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Офис 94 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 94 м²
Этаж 5/10
Офисное здание представляет собой уникальное сочетание работы и жизни в центре города. Распо…
$987,925
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Офис 179 м² в район Лимасол, Кипр
Офис 179 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 179 м²
Потрясающий и мгновенно узнаваемый фасад делает семиэтажный офис Tech Tower Building действи…
$1,87 млн
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Типы недвижимости в районе Лимасол

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
склады
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