Жилой комплекс Sunset Bay

ПРОЕКТЫ
▪ 7 блоков 2+1Twin DuplexVillas
▪ 9 блоков 1+1 квартиры
▪ 5 независимых вилл 4+1
▪ Крыша террасы для квартир на 1 этаже
▪ Крытый и открытый бассейн
▪ СПА Центр & Wellness
▪ Gym & Sport поле
▪ Ресторан и бар
▪ Управление арендой
▪ Дизельный генератор
инфраструктура
Университеты и SCOOHLS
Финальный университет: 30 мин.
• Дога Колледж: 35 мин.
• Университет Кирении: 45 минут
• Английская школа Кирении: 40 мин.
Госпитали
Доктор Суат Гюнсел Кирения: 40 минут
• Солнечная долина Центр сердца: 14 мин
Супермаркеты
• Рынок Шенгун: 3 мин.
Azzder Market: 3 мин.
ПРИВЕТЫ
Древний город Антифонит: 19мин
• Горы Кирении Караагач: 17мин
• Кантара :30 мин
Отели
Korineum Golf & Beach Resort: 15 минут
Acapulco Hotel Casino: 23 мин.
Elexus Hotel & Resort & Spa: 20 минут
Щенки
Пляж черепахи Алагади: 15 мин
• Пляжный клуб: 5 мин.
• Пляж Диана: 33 мин.