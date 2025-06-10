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Жилой комплекс Sunset Bay

район Фамагуста, Кипр
от
$270,368
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26683
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

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ПРОЕКТЫ

▪ 7 блоков 2+1Twin DuplexVillas
▪ 9 блоков 1+1 квартиры
▪ 5 независимых вилл 4+1
▪ Крыша террасы для квартир на 1 этаже
▪ Крытый и открытый бассейн
▪ СПА Центр & Wellness
▪ Gym & Sport поле
▪ Ресторан и бар
▪ Управление арендой
▪ Дизельный генератор

инфраструктура

Университеты и SCOOHLS
Финальный университет: 30 мин.
• Дога Колледж: 35 мин.
• Университет Кирении: 45 минут
• Английская школа Кирении: 40 мин.

Госпитали
Доктор Суат Гюнсел Кирения: 40 минут
• Солнечная долина Центр сердца: 14 мин

Супермаркеты
• Рынок Шенгун: 3 мин.
Azzder Market: 3 мин.

ПРИВЕТЫ
Древний город Антифонит: 19мин
• Горы Кирении Караагач: 17мин
• Кантара :30 мин

Отели
Korineum Golf & Beach Resort: 15 минут
Acapulco Hotel Casino: 23 мин.
Elexus Hotel & Resort & Spa: 20 минут

Щенки
Пляж черепахи Алагади: 15 мин
• Пляжный клуб: 5 мин.
• Пляж Диана: 33 мин.

Местонахождение на карте

район Фамагуста, Кипр

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Жилой комплекс Sunset Bay
район Фамагуста, Кипр
от
$270,368
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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