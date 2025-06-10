Жилой комплекс Northern Park

Северный парк - это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центральной части Фамагусты, в окружении всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и спортивных площадок, недалеко от Государственного университета.

Северный парк – это здание современной архитектуры высотой 8 этажей. Включает 44 квартиры 1+1 и 2+1 планировки. С 1-го по 6-й этаж на каждом этаже расположены 6 квартир с балконами, 7-й и 8-й этажи - 5 квартир с большими террасами.

Все квартиры сдаются в аренду с тонкой отделкой. Кухни со встроенным набором. Складские шкафы в спальнях. Полностью оборудованные ванные комнаты. Все отделочные материалы используются по выбору покупателя.

В квартирах:

двойное остекление

Высококачественная отделка

Керамическая плитка на полу

Встроенная кухонная мебель

Подогнанные шкафы в спальнях

Оборудованные ванные комнаты

Здание предусматривает - два лифта, систему кондиционирования воздуха, центральную спутниковую тарелку, видеодомофон и видеонаблюдение на каждом этаже и входе в дом, собственный генератор, котельную и систему водоснабжения, полузакрытую стоянку, обслуживание комплекса.