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Жилой комплекс Northern Park

район Фамагуста, Кипр
от
$129,340
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 26672
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Северный парк - это новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центральной части Фамагусты, в окружении всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, кинотеатров и спортивных площадок, недалеко от Государственного университета.

Северный парк – это здание современной архитектуры высотой 8 этажей. Включает 44 квартиры 1+1 и 2+1 планировки. С 1-го по 6-й этаж на каждом этаже расположены 6 квартир с балконами, 7-й и 8-й этажи - 5 квартир с большими террасами.

Все квартиры сдаются в аренду с тонкой отделкой. Кухни со встроенным набором. Складские шкафы в спальнях. Полностью оборудованные ванные комнаты. Все отделочные материалы используются по выбору покупателя.

В квартирах:

  • двойное остекление
  • Высококачественная отделка
  • Керамическая плитка на полу
  • Встроенная кухонная мебель
  • Подогнанные шкафы в спальнях
  • Оборудованные ванные комнаты

Здание предусматривает - два лифта, систему кондиционирования воздуха, центральную спутниковую тарелку, видеодомофон и видеонаблюдение на каждом этаже и входе в дом, собственный генератор, котельную и систему водоснабжения, полузакрытую стоянку, обслуживание комплекса.

Местонахождение на карте

район Фамагуста, Кипр

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Жилой комплекс Northern Park
район Фамагуста, Кипр
от
$129,340
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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