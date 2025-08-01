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Квартиры в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
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404 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Очаровательная и современная 1-комнатная, 1-комнатная квартира идеально подходит для постоян…
$198,837
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в красивый жилой проект, расположенный всего в 2 километрах от моря. Он соч…
$240,120
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Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Самый эксклюзивный жилой комплекс расположен на окраине города Пафос в районе Героскипу. Про…
$217,252
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$268,706
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эта превосходная ультрасовременная квартира на первом этаже с 1 спальней, завершенная в 2023…
$226,971
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$217,252
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус на продажу недалеко от района Айя-Мариноуда. Сад на крыше вк…
$320,160
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем новый жилой дом в центре Героскипу, в котором представлены 12 продуманно спроек…
$280,140
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$297,292
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Квартира 2 спальни в Кония, Кипр
Квартира 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Недвижимость расположена в востребованной деревне Конья Пафоса в нескольких минутах езды от …
$205,817
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Современная 1-комнатная квартира на продажу недалеко от района Айя-Мариноуда. Небольшой комп…
$211,534
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эксклюзивная коллекция из 24 красиво оформленных апартаментов с 1 или 2 спальнями. Каждый бл…
$188,666
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элегантно отремонтированная квартира на первом этаже в одном из самых желанных районов Пафос…
$304,726
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этот проект состоит всего из 9 квартир, более трех одинаковых этажей. Каждая квартира имеет …
$217,252
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Представляем просторную квартиру для продажи в оживленном городе Героскипу, Пафос. Эта совре…
$285,857
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
3-комнатная квартира в Geroskoipou
$205,817
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эксклюзивная жилая застройка в самом сердце Героскипу, Пафос. Разработанный для современной …
$314,443
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$308,726
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этот проект состоит всего из 9 квартир, более трех одинаковых этажей. Каждая квартира имеет …
$205,817
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$274,423
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Представляем новый жилой дом в центре Героскипу, в котором представлены 12 продуманно спроек…
$274,423
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Расположенный среди безмятежных пейзажей Колони, всего в нескольких минутах от центра Пафоса…
$681,297
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этот проект, расположенный в Пафосе, включает в себя 5 роскошных двухкомнатных уникальных кв…
$307,583
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус на продажу недалеко от района Айя-Мариноуда. Сад на крыше вк…
$325,877
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Добро пожаловать в красивый жилой проект, расположенный всего в 2 километрах от моря. Он соч…
$251,554
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Квартира на продажу в Като Пафос Квартира в настоящее время сдается в аренду как Airbnb с по…
$217,252
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эксклюзивная коллекция из 24 красиво оформленных апартаментов с 1 или 2 спальнями. Каждый бл…
$211,534
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3
Апартаменты Sea View на продажу - Ероскипу Современная квартира в Ероскипу предлагает беспе…
$320,160
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Недвижимость представляет собой просторную 3-комнатную квартиру, расположенную в Героскипу. …
$240,120
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Полностью модернизированная и отремонтированная 3-комнатная квартира в Героскипу. Современны…
$319,017
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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