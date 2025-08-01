Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти