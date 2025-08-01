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Квартиры с садом в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
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22 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$708,313
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Квартира 3 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл и таунхаусов в престижном районе, Кония, Пафос, Кипр Предлагаются…
$358,898
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Квартира 6 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
$1,66 млн
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием…
$218,460
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр Предлагаются таунх…
$331,874
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта современная однокомнатная квартира в Luma Genesis — идеальный вариант для жизни у моря и…
$194,160
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр Предлагаются светлые функц…
$581,434
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
$521,517
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр Предлагаются элитные виллы с садами, бассейнами 3…
$521,660
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
$1,23 млн
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$514,100
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр Предлагаются элитны…
$576,000
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр Предлагаются светлые апарта…
$309,736
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 6
Малоэтажная резиденция с парковкой, Героскипу, Кипр Предлагаются квартиры с парковочными ме…
$286,078
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/3
2-х комнатная квартира в Пафосе 80+17,5 кв.м. в жилом комплексе по цене 295000 евро Добро…
$322,037
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Двухкомнатная квартира в La Bella — это просторное и современное жильё на юге Кипра, всего в…
$348,344
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 900 метрах от пляжа, Героскипу, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы с…
$739,019
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 3-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$491,354
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
A106 – 1 спальня | 1 ванная | 50.5 м² внутренняя + 17.5 м² крытая веранда | Общая крытая пло…
$327,210
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Застройщик
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Однокомнатная квартира в La Bella — это сочетание уюта и современного стиля всего в 2 км от …
$239,843
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
A203 – 1 спальня | 1 ванная комната | 54 м² внутренняя + 15 м² крытая веранда | Общая площад…
$338,691
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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