Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
Квартира Удалить
Очистить
59 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Трёхкомнатные (двухспальные) апартаменты в Cypress Park Retirement Village — идеальный выбор…
$524,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты N101 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$505,552
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
1 спальня | 1 ванная комната | 50 м² жилая + 13 м² крытая веранда | Общая площадь: 63 м² Ча…
$277,416
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты N001 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$528,532
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$708,313
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
2 спальни | 2 ванные комнаты | 81.3 м² жилая + 17.5 м² крытая веранда | Общая площадь: 98.8 …
$346,770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 2-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$349,328
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Однокомнатная квартира в La Reina — это удобное и современное жильё в самом сердце Пафоса, м…
$205,580
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Двухкомнатные апартаменты в Cypress Park Retirement Village идеально подойдут для тех, кто ц…
$410,182
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Студио | 1 ванная комната | 45 м² жилая + 14 м² крытая веранда | Общая площадь: 59 м² Бассе…
$225,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты K202 — 2 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 81,3 м² | Крытая веранд…
$388,577
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
D105 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 80 м² внутренняя + 14 м² крытая веранда | Общая крытая…
$391,771
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты O003 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$528,532
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$514,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты M001 — 2 спальни | 1 ванная комната | Крытая площадь: 81,3 м² | Крытая веранд…
$405,976
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Студии в Cypress Park Retirement Village — это уютные и функциональные апартаменты, идеально…
$216,485
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты M003 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$533,568
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
2 спальни | 2 ванные комнаты | 80 м² жилая + 17.5 м² крытая веранда | Общая площадь: 97.5 м²…
$346,770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты L102 — Просторная квартира с 2 спальнями в комплексе Cypress Park, Героскипу,…
$413,633
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Студия | 1 ванная комната | 45 м² жилая + 14 м² крытая веранда | Общая площадь: 59 м² Бассе…
$219,621
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
2 спальни | 2 ванные комнаты | 81.3 м² жилая + 17.5 м² крытая веранда | Общая площадь: 98.8 …
$335,211
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты N103 — 2 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 81,3 м² | Крытая веранд…
$379,164
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 555 м²
Этаж 3/3
Отличное инвестиционное предложение в Пафосе - квартира с 3 спальнями 122+33,5 кв.м. в жилом…
$458,597
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты O101 — 2 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 82 м² | Крытая веранда:…
$379,164
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
B103 – 1 спальня | 1 ванная | 52 м² внутренняя + 15 м² крытая веранда | Общая крытая площадь…
$338,691
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира в Пафосе 55+16 кв.м. в жилом комплексе по цене 210000 евро Добро пож…
$229,246
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
D203 – 2 спальни | 3 санузла | 104 м² внутренняя + 29 м² крытая веранда | Общая крытая площа…
$714,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты O102 — 2 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 77 м² | Крытая веранда:…
$379,164
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
2 спальни | 2 ванные комнаты | 87 м² жилая + 25,7 м² крытая веранда | Общая площадь: 112,7 м…
$334,122
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram

Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти