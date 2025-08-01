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Квартиры с террасой в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
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73 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты N101 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$505,552
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
1 спальня | 1 ванная комната | 50 м² жилая + 13 м² крытая веранда | Общая площадь: 63 м² Ча…
$277,416
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Резиденция в спокойном жилом районе премиум класса, рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр …
$370,067
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты N001 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$528,532
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Резиденция с бассейнами недалеко от аэропорта, пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр Предл…
$296,694
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Квартира 3 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл и таунхаусов в престижном районе, Кония, Пафос, Кипр Предлагаются…
$358,898
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
2 спальни | 2 ванные комнаты | 81.3 м² жилая + 17.5 м² крытая веранда | Общая площадь: 98.8 …
$346,770
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Квартира 6 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
$1,66 млн
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием…
$218,460
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр Предлагаются таунх…
$331,874
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр Предлагаются элитны…
$1,20 млн
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Студио | 1 ванная комната | 45 м² жилая + 14 м² крытая веранда | Общая площадь: 59 м² Бассе…
$225,400
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
🇷🇺 Апартаменты K202 — 2 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 81,3 м² | Крытая веранд…
$388,577
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Застройщик
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Эта современная однокомнатная квартира в Luma Genesis — идеальный вариант для жизни у моря и…
$194,160
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Ассоциация
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с …
$416,160
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр Предлагаются светлые функц…
$581,434
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
D105 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 80 м² внутренняя + 14 м² крытая веранда | Общая крытая…
$391,771
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Застройщик
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл с садом рядом с морем, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы, площадь ка…
$521,517
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейном, Героскипу, Кипр Предлагаются элитные виллы с…
$918,340
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами, Кония, Кипр Предлагаются элитные виллы с садами, бассейнами 3…
$521,660
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
$193,593
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
$1,23 млн
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты O003 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$528,532
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Застройщик
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в спокойном районе, рядом с пляжем и центром Пафоса, Героскипу, Кипр Предлага…
$467,321
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты M001 — 2 спальни | 1 ванная комната | Крытая площадь: 81,3 м² | Крытая веранд…
$405,976
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
$2,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Кония, Кипр Пр…
$570,566
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Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
🇷🇺 Апартаменты M003 — 3 спальни | 2 ванные комнаты | Крытая площадь: 120,5 м² | Крытая веран…
$533,568
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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