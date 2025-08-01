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Квартиры-студии в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
15
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15 объектов найдено
Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Эта роскошная квартира-студия расположена на 1-м и 2-м этажах в Героскипу, Пафос. Он предлаг…
$225,911
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Atrium — современная студия с акцентом на комфорт, безопасность и технологии Эта стильная с…
$274,252
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Студии в Cypress Park Retirement Village — это уютные и функциональные апартаменты, идеально…
$216,485
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TekceTekce
Студия 2 спальни в Героскипу, Кипр
Студия 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира - Героскипу, Пафос Эти просторные и стильные 2-комнатные апартаменты со…
$347,555
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Квартира с 1 спальней – Героскипу, Пафос Расположенные в одном из самых желанных пригородов …
$225,911
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/2
Квартира с 1 спальней – Героскипу, Пафос Расположенные в одном из самых желанных пригородов …
$220,858
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта студия, расположенная всего в нескольких минутах от основных автомагистралей и междунаро…
$304,690
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Деревня престарелых расположена в живописной прибрежной деревне Герсоскипу, пригороде к вост…
$220,763
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Студия 2 спальни в Героскипу, Кипр
Студия 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира - Героскипу, Пафос Эти просторные и стильные 2-комнатные апартаменты со…
$347,555
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продается: современная студия на стадии строительства в популярном районе Героскипу. Внутрен…
$265,659
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Студия в Пафосе 40+13 кв.м. в жилом комплексе по цене 170000 евро Добро пожаловать в Cypr…
$185,580
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Студия в Героскипу, Кипр
Студия
Героскипу, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Продается: Современная студия в стадии строительства в спокойном районе Героскипу. Эта хорош…
$220,763
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Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
Представляем ELEMENTS, Центр города, Пафос – ваш оазис в самом сердце Пафоса Расположенны…
$210,359
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Студия 1 спальня в Героскипу, Кипр
Студия 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Квартира с 1 спальней – Героскипу, Пафос Расположенные в одном из самых желанных пригородов …
$220,118
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Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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