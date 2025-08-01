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Пентхаусы в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
18
Konia
3
Пентхаус Удалить
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21 объект найдено
Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Уникальный пентхаус с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, который сочетает в себе внутреннюю …
$552,455
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Продается: Современный пентхаус по проекту, расположенный в престижном районе Героскипу. Это…
$409,094
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Квартира в Нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошное средиземноморское жилье с современны…
$422,859
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TekceTekce
Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя вершину роскошной жизни в нашем 2-х спальном пентхаусе в Героскипу, Пафос.…
$325,508
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Новый жилой проект, который предлагает роскошные и энергоэффективные апартаменты категории «…
$377,822
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Продается: Этот красивый пентхаус в Героскипу предлагает комфортное проживание с элементами …
$369,488
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Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/3
Совершенно новый жилой комплекс в настоящее время находится в стадии строительства и состоит…
$546,098
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Пентхаус в Кония, Кипр
Пентхаус
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
Совершенно новый жилой комплекс, в настоящее время находящийся на стадии строительства, сост…
$557,717
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$576,942
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Откройте для себя современную жизнь в этом строящемся пентхаусе в Героскипу. Наслаждайтесь 8…
$522,860
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира в Нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошное средиземноморское жилье с современны…
$521,333
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/2
Это хорошо спроектированный уникальный проект, состоящий из 2 блоков, включающих 6 (шесть) с…
$325,335
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3
Современный жилой комплекс в прайм-локации Этот новый жилой проект переопределяет современн…
$1,23 млн
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$490,053
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$682,367
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
На продажу по плану предлагается потрясающий пентхаус в престижном районе Героскипу. Эта сов…
$377,621
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
D202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 78 м² внутренняя + 19.5 м² крытая веранда | Общая крыт…
$530,042
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Panorama Apartments в нижнем Героскипу, Кипр, предлагает роскошную средиземноморскую жизнь с…
$531,237
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Ассоциация
BitProperty
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Продается современный пентхаус, расположенный в популярном районе Героскипу. Это стильное вт…
$348,314
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Пентхаус в Героскипу, Кипр
Пентхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Добро пожаловать в новый проект, где современная жизнь встречает удобство в отличном месте. …
$371,884
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Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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