Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Paphos Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
Квартира Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$239,910
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$251,334
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$297,031
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Студия 1 комната в Героскипу, Кипр
Студия 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$184,071
Оставить заявку
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphos yet affordable apartments near Elea Golf Res…
$194,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$324,831
Оставить заявку
Квартира в Героскипу, Кипр
Квартира
Героскипу, Кипр
Discover Adonidos Gardens in Geroskipou, Paphosluxurious yet affordable apartments near Elea…
$217,061
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Сады Адонидос Adonidos Gardens, великолепный комплекс апартаментов, расположенный в очарова…
$249,037
Оставить заявку

Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти