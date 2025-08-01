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Квартиры с видом на море в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
371
Konia
22
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 2-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$349,328
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Квартира 6 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 6 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
$1,66 млн
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с панорамным видом в престижном районе, Кония, Кипр Предлагаются элитны…
$1,20 млн
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TekceTekce
Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Квартира 5 комнат в Кония, Кипр
Квартира 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кония, Кипр Предлагаются элитные вил…
$1,38 млн
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Кония, Кипр Предлагаются светлые функц…
$581,434
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
$193,593
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
$1,23 млн
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
$2,01 млн
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл недалеко от пляжа и автомагистрали, Героскипу, Кипр Предлагаются элитны…
$576,000
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Квартира 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр Предлагаются светлые апарта…
$309,736
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/2
D203 – 2 спальни | 3 санузла | 104 м² внутренняя + 29 м² крытая веранда | Общая крытая площа…
$714,405
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
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Квартира 1 комната в Героскипу, Кипр
Квартира 1 комната
Героскипу, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Предлагаем 1-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$311,120
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Квартира 5 комнат в Героскипу, Кипр
Квартира 5 комнат
Героскипу, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, …
$972,679
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Квартира 4 комнаты в Кония, Кипр
Квартира 4 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
$673,268
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Квартира 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Квартира 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/3
Предлагаем 3-комнатную квартиру в люкс-комплексе с видом на море и большим бассейном, общая …
$491,354
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
D202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 78 м² внутренняя + 19.5 м² крытая веранда | Общая крыт…
$530,042
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
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Типы недвижимости в East Paphos Municipality

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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